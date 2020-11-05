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Газета "Кишиневские новости"

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За рубежом готовится незаконный подвоз граждан на участки 15 ноября

05 ноября
18:06 2020
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В многочисленных группах в социальной сети Фейсбук размещены объявления о подготовке организованного подвоза представителей диаспоры к избирательным участкам 15 ноября 2020 года.

Согласно законодательству это является незаконным, а организаторов могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом написал депутат ПСРМ Николай Паскару на своей странице в социальной сети. Парламентарий опубликовал и несколько доказательств. Кроме того, он обратился в правоохранительные органы, а также в ЦИК и МИД и потребовал принять срочные меры, чтобы исключить возможные подтасовки на выборах.

Николай Паскару не исключает, что таким же образом как планируется организованный подвоз 15 ноября, действовали и 1 ноября, причем координировали это определенные политические силы.

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