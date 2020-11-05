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Газета "Кишиневские новости"

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Россия вновь протягивает руку помощи Молдове

05 ноября
17:11 2020
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Безвозмездная помощь из Российской Федерации поступила на счета министерства финансов. Речь идет о 275 млн. рублей (59,7 млн. леев), предназначенных для компенсаций молдавским сельхозпроизводителям, пострадавшим в результате засухи 2020 года.

Отметим, что соглашение между министерствами двух стран не предусматривает финансовые обязательства молдавской стороны.

Напомним, что в конце сентября президент Додон в ходе видео-конференции получил от главы Российской Федерации Путина заверения в готовности его страны направить 500 млн. рублей на приобретение дизтоплива для фермеров Молдовы.

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