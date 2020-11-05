Вчера вечером состоялся телефонный разговор между президентами Беларуси и России, главы двух государств обсудили широкий спектр вопросов, сообщает БЕЛТА.

Пресс-служба Александра Лукашенко информирует: в разговоре была затронута тема борьбы с COVID-19: «В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой». Традиционно на уровне президентов поднимается вопрос поставки по более дешевой цене нефти и газа. «Также президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров», – сообщает БЕЛТА. Российские источники пока не подтверждают информацию о том, что российский президент согласен продать другой стране нефтеносный участок земли. С такой просьбой Лукашенко обращался к Путину не один раз, но получал всегда твердый отказ.