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Газета "Кишиневские новости"

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Три знака зодиака увидят свет в конце тоннеля с 7 по 10 ноября

Три знака зодиака увидят свет в конце тоннеля с 7 по 10 ноября
05 ноября
14:01 2020
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Часто жизнь как будто затихает, человек перестает чувствовать бег времени, а точнее ощущать смену событий и картинок за окном. Приходит понимание, что в жизни что-то нужно менять. Вот только как правильно выбрать момент этого самого старта для перемен. С 7 по 10 ноября Вселенная даст знак представителям трех зодиакальных созвездий, подарив им свет в конце тоннеля. Кто же его увидит и получит шанс улучшить свою жизнь уже в ближайшие дни?

РЫБЫ

Эти представители водной стихии обретут необыкновенно мощную энергетику, что даст толчок творческой составляющей. Направьте всю свою энергию в рабочее русло. Сосредоточьтесь на делах, и Вселенная обязательно оценит это, подарив кому-то новую должность, а кому-то перспективный приработок, что однозначно улучшит ваше финансовое состояние.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы – трудяги в последнее время тратят много жизненных сил на мелочи. 7-10 ноября – счастливый период повышенной продуктивности в работе. Пришло время для долгосрочных целей – решайте более крупные задачи, не зацикливаясь на мелочах. Вселенная поможет. И помните, что самосовершенствование – это ваш путь. Продолжайте учиться.

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