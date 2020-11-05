Часто жизнь как будто затихает, человек перестает чувствовать бег времени, а точнее ощущать смену событий и картинок за окном. Приходит понимание, что в жизни что-то нужно менять. Вот только как правильно выбрать момент этого самого старта для перемен. С 7 по 10 ноября Вселенная даст знак представителям трех зодиакальных созвездий, подарив им свет в конце тоннеля. Кто же его увидит и получит шанс улучшить свою жизнь уже в ближайшие дни?

РЫБЫ

Эти представители водной стихии обретут необыкновенно мощную энергетику, что даст толчок творческой составляющей. Направьте всю свою энергию в рабочее русло. Сосредоточьтесь на делах, и Вселенная обязательно оценит это, подарив кому-то новую должность, а кому-то перспективный приработок, что однозначно улучшит ваше финансовое состояние.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы – трудяги в последнее время тратят много жизненных сил на мелочи. 7-10 ноября – счастливый период повышенной продуктивности в работе. Пришло время для долгосрочных целей – решайте более крупные задачи, не зацикливаясь на мелочах. Вселенная поможет. И помните, что самосовершенствование – это ваш путь. Продолжайте учиться.