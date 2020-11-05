Политолог и историк Борис Шаповалов объяснил, почему Игорь Додон выиграет по итогам второго тура президентских выборов в Молдове. По словам Шаповалова, большая часть людей, которые голосовали в первом туре за Ренато Усатого, никогда не отдадут свои голоса за Майю Санду. Либеральная оппозиция рано радуется. «У Додона на второй тур больше возможностей улучшить свои показатели. За Усатого проголосовали Бельцы, Фалешты, Сынджерей, Дондюшаны, которые никогда не отдадут свои голоса Санду. Они не забыли, как она закрывала русские школы, не признавала День Победы и 24 августа – День освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Голоса будут искать оба претендента. Санду – в правом поле и центре, Додон – в левом и тоже в центре. А переговоры Санду с Усатым вовсе не означают, что, даже если они договорятся, его электорат выполнит тупо команду своего лидера. Это центристы, молдавская буржуазия, которая хочет власти в районах, молодым не всегда известно чувство ответственности. Санду, думаю, добавит не больше 5-6 процентов, сказал политолог для Enews. Второй тур президентских выборов в Молдове запланирован на 15 ноября.