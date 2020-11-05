Работы начинаются 1 декабря. Премьер Ион Кику принял участие в церемонии подписания контракта на ремонт дороги, связывающей села Пожэрень, Костешть, Зымбрень, Хорешть и Ципала, также известной как Коридор 16. Финансовая поддержка проекта обеспечена Всемирным банком и Дорожным фондом.

«Эта дорога предназначена для экономического развития региона. Кроме того, что обеспечит хорошо оплачиваемые рабочие места жителям этих сел, она позволит развивать и экономику региона. Только так можно привлечь диаспору домой. Я уверен, что предприниматель будет соблюдать все обязательства, сделает свою работу качественно и уложится в установленные сроки.

Протяженность Коридора -16 составляет 35 км, а его реабилитация обойдется в 63,5 млн. долларов. Работы начнутся 1 декабря и должны закончиться спустя 18 месяцев.