Чем больше отдаляется от нас трагическая история «Титаника», тем ценнее становятся любые связанные с ней артефакты. В ноябре в Великобритании состоится аукцион, на который выставят письмо одного из пассажиров «Титаника». Оно было написано за три дня до кораблекрушения.

Баптистский пастор рассчитывал прибыть на крупнейшем на тот момент в мире пассажирском лайнере в Чикаго. Когда произошло столкновение с айсбергом, священник позаботился о том, чтобы его сестра и дочь получили места в спасательной шлюпке. Сам же он отдал свой спасательный жилет другому пассажиру и спас тем самым ему жизнь. Но пожертвовал собственной.

О подлинности письма свидетельствует то, что написано оно на бумаге с эмблемой «Титаника». Послание сохранилось потому, что было адресовано брату пастора и отправлено до катастрофы. Предполагается, что стартовая цена письма составит около тридцати девяти тысяч долларов. Но не исключено, что раритет удастся продать за гораздо более высокую цену, пишет «Daily Mail».