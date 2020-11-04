Население планеты потребляет очень много риса. Но этот злак представляет немалую опасность потому, что накапливает во время вегетации большое количество мышьяка, присутствующего в почве.

Специалисты давно пытаются найти способы избавить рис от этого токсина в процессе приготовления. И исследователям из Университета Шеффилда в Великобритании это наконец удалось. Они рекомендуют добавить рис в кипящую воду в пропорции 1:4 и варить в течение пяти минут. Затем необходимо откинуть рис, чтобы сошел весь отвар, и залить крупу чистой водой, но на этот раз достаточно двух стаканов вместо четырех. Теперь рис можно варить до полной готовности: большая часть мышьяка из крупы перешла в первый отвар. При этом почти все питательные вещества сохранились.

Ученые подсчитали, что при таком способе приготовления коричневый рис удается очистить от неорганических соединений почти на пятьдесят пять процентов, а белый рис – более чем на семьдесят процентов. Исследователи подчеркивают, что готовить рис именно так особенно важно для детского питания, потому что мышьяк особенно вреден для малышей, передает «Science Alert».