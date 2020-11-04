В течение прошедшего дня, 4 ноября, зарегистрированы еще 13 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 62-летний мужчина из района, 72-летняя женщина из Приднестровья, 60-летний мужчина из Яловенского района, 81-летний мужчина из Кишинева, 86-летний мужчина из Приднестровья, 60-летняя женщина из Чимишлийского района, 69-летний мужчина из района Басарабяска, 77-летняя женщина из Дондюшанского района, 44-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из района Оргеева, 71-летний мужчина из Каларашского района, 75-летний мужчина из АТО Гагаузия, 76-летний мужчина из муниципия Кагул. На вечер 4 ноября 58292 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1851 человек умер от инфекции.