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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 ноября 1851 смертельный случай

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 ноября 1851 смертельный случай
04 ноября
18:21 2020
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В течение прошедшего дня, 4 ноября, зарегистрированы еще 13 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 62-летний мужчина из района, 72-летняя женщина из Приднестровья, 60-летний мужчина из Яловенского района, 81-летний мужчина из Кишинева, 86-летний мужчина из Приднестровья, 60-летняя женщина из Чимишлийского района, 69-летний мужчина из района Басарабяска, 77-летняя женщина из Дондюшанского района, 44-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из района Оргеева, 71-летний мужчина из Каларашского района, 75-летний мужчина из АТО Гагаузия, 76-летний мужчина из муниципия Кагул. На вечер 4 ноября 58292 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1851 человек умер от инфекции.

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