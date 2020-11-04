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Газета "Кишиневские новости"

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В Британии появилась первая «мясная» лавка для веганов

В Британии появилась первая «мясная» лавка для веганов
04 ноября
17:46 2020
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В последнее время все большее распространение получает отказ людей от употребления продуктов животного происхождения. Но, видимо, мяса все же хочется. Поэтому, когда в Лондоне открыли лавку по продаже продуктов, сделанных исключительно из растительного сырья, но обладающих вкусом, очень близким к мясу, покупатели буквально брали магазин штурмом. Завалили заявками и интернет-магазин.

В ассортименте – ветчина, бекон, грудинка, колбаса и все в том же роде, но исключительно веганское. Правда, производители настоящих мясных продуктов появлению такого конкурента совсем не обрадовались и требуют, чтобы псевдомясо не называли мясом и торговали им отдельно от действительно натуральных мясных продуктов, передает Reuters.

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