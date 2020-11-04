Представители этнических меньшинств Молдовы озабочены провокациями и противостоянием, которые имели место 1 ноября на некоторых избирательных участках, в том числе в Варнице, когда гражданам Республики Молдовы не дали возможности проголосовать. По мнению участников пресс-конференции, прошедшей в агентстве «Инфотаг», представляемые ими сообщества заинтересованы в продолжении этого диалога, в сохранении стабильности в стране, в закреплении и развитии положительного опыта развития межэтнических отношений.

«Представители этнических сообществ выступают за решение Приднестровской проблемы в рамках единой Молдовы и приветствуют усилия президента Игоря Додона в переговорном процессе для сближения двух берегов Днестра. Мы приветствуем диалог, который сложился между властями и нашими общественными организациями по продвижению идей и законных интересов этнических сообществ, в том числе посредством создания Совета Гражданского общества при президенте Республики Молдова», – заявили участники пресс-конференции.