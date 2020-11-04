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Газета "Кишиневские новости"

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Майя Санду: Во втором туре рассчитываю на поддержку унионистов

04 ноября
11:36 2020
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Майя Санду рассчитывает на голоса унионистов. Ранее она заявляла, что будет голосовать за объединение с Румынией, в случае проведения референдума по этому вопросу. Игорь Додон предупредил о том, что, в случае победы Майи Санду на президентских выборах, она разрушит Молдову, присоединив нашу страну к Румынии, будучи гражданкой этой страны и поклявшись ей в верности.

Так, на вопрос: как она убедит электорат унионистов с одной стороны и русскоязычных с другой, Майя Санду отметила, что рассчитывает на общие проблемы общества.

«В отношении унионистов очень рассчитываем на поддержку лидеров унионистов, как и на то, что есть общие темы для всего общества, вне зависимости говорим ли мы об унионистах или русскоговорящих», – заявила Майя Санду для представителей СМИ.

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