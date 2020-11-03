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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Майя Санду мечтает о селфи с Владимиром Путиным

03 ноября
22:06 2020
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Чтобы получить должность президента Молдовы лидер ПДС готова переступить через собственные принципы и заявления. Так прокомментировал Игорь Додон заявления Санду, сказавшей, что в случае избрания главой государства, встретится с российским президентом.

«Делаешь Россию тираном и теперь просишься к Путину, чтобы сделать селфи для карьеры, чтобы выложить в фейсбук и получить 3000 лайков. Нужно обладать четкой позицией, взвешенной. Глава государства должен иметь четкую позицию», – заявил Додон в ходе передачи на NTV-Moldova.

Игорь Додон уточнил, что когда Санду была премьером, она была готова ехать в Москву к Дмитрию Медведеву.

«Я организовал официальный визит в прошлом году в Российскую Федерацию, когда она была премьером. Должна была ехать, согласилась, а потом… не еду. Очень капризная и меняет позицию каждый день»,- отметил Додон.

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