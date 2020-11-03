По словам Маркова, вполне вероятно, что отношения между Молдовой и Россией ухудшатся и не будут развиваться в правильном русле. Также возможно начало процесса, связанного с объединением Молдовы и Румынии. Подобный процесс неминуемо приведет к гражданской войне. «Я думаю, что в случае ее победы отношения Москвы и Кишинева будут меняться, и меняться, к сожалению, в сторону ухудшения. Майя Санду является прорумынским политиком, даже не прозападным. И при ее победе на президентских выборах возможны очень серьезные изменения. В самом худшем и крайнем варианте не исключен процесс объединения Румынии и Молдавии – по сути дела, аншлюс. Это может привести к огромному перенапряжению, внутренним конфликтам, битвам и даже гражданской войне, которая развернется в непосредственной близости от Российской Федерации. Или же это приведет к установлению в Кишиневе диктатуры по украинскому типу», – сказал Марков для ПолитРоссии. Также политолог затронул тему, связанную с Приднестровьем. По словам Маркова, под началом Санду возможна попытка силового захвата ПМР. Вряд ли это будут военные действия, но возможны резкое усиление экономической и политической блокады, аресты и так далее. Политолог приводит в качестве примера события на Украине и в Грузии. Что касается молдавских спецслужб, скорее всего, они будут попросту ликвидированы и захвачены спецслужбами Румынии. Также Марков беспокоится за российских миротворцев, которых наверняка попытаются «выдавить» с молдавской земли под давлением Запада.

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