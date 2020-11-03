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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Риск подхватить коронавирус от членов семьи очень высок

03 ноября
20:16 2020
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По поручению правительства США было проведено исследование того, насколько велика опасность заразиться для членов семьи больного коронавирусом. Наблюдения в нескольких населенных пунктах штата Висконсин велись в течение полугода.

Выяснилось, что за две недели после выявления инфекции у одного из членов семьи заражаются больше половины его близких. И чем старше этот больной, тем выше число заразившихся. При этом, если первым заболевшим был несовершеннолетний, число подхвативших инфекцию родственников не так велико, а от детей коронавирус вообще почти не передается.

В связи с этим авторы исследования советуют тем, кто был в близком контакте с заболевшим, принимать меры безопасности, прежде всего самоизолироваться, не дожидаясь результатов теста, сообщает «Science Alert».    

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