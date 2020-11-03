Вторник, 3 ноября 2020, 00:04

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

В России разработали способ быстрого определения гриппа и коронавируса

03 ноября
20:11 2020
Версия для печати

В Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской Академии Наук нашли способ заметно упростить выявление гриппа и коронавируса. Он не требует сложной аппаратуры и может проводиться при стабильной температуре тридцать семь градусов, тогда как для традиционного анализа необходима смена разных температурных циклов при использовании дорогостоящей аппаратуры. Результатов приходится ждать от полутора до трех часов, а новый анализ готов всего за час, и это с учетом времени на подготовку.

Медицина сталкивается сегодня с большим количеством вирусных заболеваний, и почти все они порождены вирусами, в составе которых есть РНК (одна из трех основных макромолекул, содержащихся в клетках всех живых организмов). Типичные представители таких заболеваний – сезонный грипп А и печально знаменитый коронавирус. Вирусные заболевания коварны, опасны своими осложнениями, порой очень тяжелыми, а иногда смертельными. Поэтому так важно быстро и качественно выявлять инфекцию как можно раньше, чтобы захватить болезнь в самом начале и не дать ей развиться. Этому и служит новый быстрый и недорогой метод диагностики, сообщает sib-science.info.       

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,10+0,46%
EUR20,01+1,00%
GBP22,27+1,24%
UAH0,60+0,58%
RON4,11+1,04%
RUB0,22+1,80%

Курсы валют в MDL на 03.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд