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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Для Майи Санду Россия – это враг

03 ноября
13:16 2020
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Сегодня, 3 ноября, выступая на брифинге, Игорь Додон заявил, что его оппонент на президентских выборах Майя Санду выступает за ликвидацию празднования Дня Победы и ухудшение отношений с Российской Федерацией.

«Санду уровняла фашизм с коммунизмом. Она препятствует тому, чтобы наши солдаты маршировали по Красной площади в День Победы – вот такие у нее взгляды и ценности. Подумайте, нужен ли Вам такой президент?» – задался вопросом Игорь Додон.

Президент напомнил о важности отношений с Россией и о помощи, которую эта страна оказала Молдове в период пандемии коронавируса и засухи.

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