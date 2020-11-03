Сегодня, 3 ноября, выступая на брифинге, Игорь Додон заявил, что его оппонент на президентских выборах Майя Санду выступает за ликвидацию празднования Дня Победы и ухудшение отношений с Российской Федерацией.

«Санду уровняла фашизм с коммунизмом. Она препятствует тому, чтобы наши солдаты маршировали по Красной площади в День Победы – вот такие у нее взгляды и ценности. Подумайте, нужен ли Вам такой президент?» – задался вопросом Игорь Додон.

Президент напомнил о важности отношений с Россией и о помощи, которую эта страна оказала Молдове в период пандемии коронавируса и засухи.