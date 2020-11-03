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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Что произойдет в Молдове после 15 ноября

Игорь Додон: Что произойдет в Молдове после 15 ноября
03 ноября
13:01 2020
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Важное послание накануне второго тура независимого кандидата Игоря Додона не касалось избирательной платформы или обещаний, а необходимости проанализировать то, что произойдет после 15 ноября.

«Что получат граждане, если президентом будет Игорь Додон или Майя Санду. Что произойдет в стране? Будет стабильность или нет? Что будет с выплатами зарплат, пенсий? Ответ на эти вопросы имеет самое большое значение при принятии правильного и окончательного решения 15 ноября», – заявил Игорь Додон.

Для Игоря Додона основной проблемой является не имя того, кто будет президентом Молдовы, а конкретные дела, которые сделает этот человек для жителей страны.

«Кому-то не нравится Додон, потому что четыре года был президентом Молдовы, сверг режим Плахотнюка, частью которого много лет была Майя Санду. Кому-то не нравится Майя Санду, потому что закрыла почти 200 школ, но эти выборы пройдут, как и эмоции или слабости некоторых, но проблемы останутся. Остается пандемия, необходимость справляться с экономическим кризисом, засухой, а итогом этих выборов станет: кто из этих двух кандидатов –Додон или Майя Санду – смогут помочь гражданам справиться с потерями, с проблемами и вызовами, которые есть у нас сегодня», – заявил независимый кандидат на пост президента.

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