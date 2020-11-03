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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Майя Санду называет Россию агрессором, врагом Молдовы

Додон: Майя Санду называет Россию агрессором, врагом Молдовы
03 ноября
13:01 2020
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Экспорт молдавских товаров в Российскую Федерацию будет заблокирован, если Майя Санду станет президентом Молдовы. Это означает, что тысячи тонн фруктов останутся на полях. Об этом заявил Игорь Додон в ходе брифинга для прессы.

«Мы разблокировали восточные и западные рынки, что выгодно для сельхозпроизводителей. Что делает Майя Санду? Называет Россию агрессором, врагом Молдовы. Что означает это: если Майя Санду становится президентом – блокируется экспорт? Как они будут вести переговоры с теми, кого называют агрессорами, тиранами, врагами?» – задал логичный вопрос Додон.

В этом контексте президент обратился с призывом к фермерам.

«Уважаемые сельхозпроизводители, в особенности из северной части страны, те, кто экспортировал яблоки в Россию в прошлом году и чей урожай не замерз в поле, как в 2014, когда Майя Санду была в правительстве. 240 тыс. тонн яблок в прошлом году уехали в Россию. Что вы будете делать с таким президентом, который называет Россию агрессором? Останутся яблоки в поле? Льготы, о которых мы договорились, действуют до 1 января 2021 года. Что будем делать с таким президентом?» – задался вопросом Игорь Додон.

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