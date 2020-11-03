Декларации депутатов Майи Санду о «сепаратистах» с левого берега Днестра могут привести к новому конфликту в регионе, как это уже случилось в 90-х годах. Об этом предупредил президент страны Игорь Додон, который потребовал, чтобы прокуроры начали расследование в отношении лиц, которые блокировали доступ жителей приднестровского региона к избирательным участкам.

«Граждане Молдовы не должны быть разделены по национальностям, нельзя называть сепаратистами граждан, которые живут в Приднестровье и Гагаузии, как это делает Санду и члены ее партии. И мы видели это два дня назад. С такими заявлениями Майя Санду может ввергнуть страну в новый конфликт, как в 90-х годах. Хотите дестабилизации в стране? Я требую у прокуратуры заняться теми, кто блокировал граждан, которые хотели проголосовать. Если необходимо, возбудите уголовные дела, включая на депутатов парламента, вице-председателей парламента. Это опасный прецедент. Нужны уголовные дела, как это было 10-15 лет назад, когда Приднестровье блокировало доступ на наши избирательные участки», – заявил Игорь Додон в ходе брифинга для СМИ.