В течение прошедшего дня, 2 ноября, зарегистрированы еще 18 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 72-летняя женщина из Кишинева, 72-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Флорештского района, 84-летняя женщина из Страшенского района, 83-летний мужчина из Единецкого района, 76-летняя женщина из Единецкого района, 66-летняя женщина из Единецкого района, 79-летний мужчина из Кишинева, 58-летняя женщина из Рышканского района, 67-летняя женщина из Теленештского района, 78-летняя женщина из Флорештского района, 74-летний мужчина из Кишинева, 82-летний мужчина из Кишинева, 83-летний мужчина из Кишинева, 64-летний мужчина из района Дрокия, 69-летний мужчина из района Чимишлия, 57-летняя женщина из Бричанского района, 58-летняя женщина из Бричанского района. На вечер 2 ноября 56875 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1818 человек умерли от инфекции.