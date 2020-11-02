Кандидат ПДС Майя Санду не откажется от поддержки Усатого во втором туре президентских выборов. По крайне мере на это она намекнула в ходе пресс-конференции.

Однако ранее лидер ПДС заявляла, что Ренато Усатый из того же теста, что и Влад Плахотнюк, а вместе они участвовали в преступных схемах, в том числе и убийствах, что заставляет ее исключить его из списка возможных союзников.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=nrINVCpReAE&feature=emb_logo