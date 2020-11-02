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Газета "Кишиневские новости"

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Майя Санду: У меня НИКОГДА не было доверия к Усатому

Майя Санду: У меня НИКОГДА не было доверия к Усатому
02 ноября
17:56 2020
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Кандидат ПДС Майя Санду не откажется от поддержки Усатого во втором туре президентских выборов. По крайне мере на это она намекнула в ходе пресс-конференции.

Однако ранее лидер ПДС заявляла, что Ренато Усатый из того же теста, что и Влад Плахотнюк, а вместе они участвовали в преступных схемах, в том числе и убийствах, что заставляет ее исключить его из списка возможных союзников.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=nrINVCpReAE&feature=emb_logo

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