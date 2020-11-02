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Газета "Кишиневские новости"

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Выдвигать в президенты Нэстасе – пускать деньги на ветер

02 ноября
15:26 2020
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Эксперты подсчитали, во сколько леев кандидатам обошелся один отданный за них избирателями голос. На первом месте Андрей Нэстасе, председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”».

За него, по предварительным данным, проголосовали 3,26% избирателей. Всего же на предвыборную кампанию Платформа потратила 2,2 миллиона леев. Выходит один голос обошелся Нэстасе в 50,2 лея. На втором месте Ренато Усатый, в компанию он вложился по-крупному – 9 миллионов. Из всех утюгов в последние недели председатель «Нашей Партии» уверял избирателей, будто выйдет во второй тур и порвет всех. Не вышло, хотя за один голос он заплатил 39,3 лея. 

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