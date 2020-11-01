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Газета "Кишиневские новости"

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Дорин Чмил: Блокирование дорог в Варнице противозаконно

Дорин Чмил: Блокирование дорог в Варнице противозаконно
01 ноября
16:32 2020
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Действия по блокированию дороги в Варнице, ведущей к избирательному участку, незаконны. Председатель Центризбиркома Дорин Чмил заявил, что любое воспрепятствование свободам и правам других граждан противоречит законодательству Молдовы, а ограничение права голоса может быть наказано в уголовном и административном порядке.

Согласно ЦИК, Генеральный инспекторат полиции установил, что дорога заблокирована наблюдателями общественной организации «Forța Veteranilor». В этом контексте ЦИК предупреждает наблюдателей, что они должны быть беспристрастны при выполнении своих функций и не выражать личное мнение или предпочтения по отношению к конкурентам или проблемам, проявляющимся в процессе голосования, выполняя свои обязательства корректно, без вмешательства в процесс и процедуры.

ЦИК сообщил, что предпринимает меры в пределах своей компетенции, чтобы обеспечить право голоса всем гражданам Молдовы.

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