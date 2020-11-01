Сейчас у Варницы депутаты и комбатанты уничтожают все мосты доверия между двумя берегами, а происходит это при молчаливом соучастии неправительственных организаций. Об этом в социальной сети написал политический комментатор Владислав Пилипенко

«А где же этот замечательный, гламурный специалист по приднестровскому урегулированию В. Кульминский? Его коллеги по правому флангу ломают все мосты доверия. И что? Кто-то из двоечников НПО поехал как-то утихомирить собратьев? Никто! Сейчас доломают все мосты доверия одни, а другие тихо так в кабинетах еще раз напишут тону грант-заявок на новые мосты доверия. Денег на Западе – до Урала. Все алес нормалес. Главное, что никакое грантовое ТВ такие вопросы всем этим “экспертам” по урегулированию не задаст. Им еще потом бюджеты после фуршетов делить», – отметил Пелипенко.