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Газета "Кишиневские новости"

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Как манипулирует общественным мнением депутат из партии Майи Санду

01 ноября
15:56 2020
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Депутат ПДС Серджиу Литвиненко обманул, написав в социальной сети о том, что в с. Рэскэець Штефан-Водского района избирателей подвозят к избирательным участкам. Согласно пресс-релизу полиции, в микроавтобусе, о котором говорил Литвиненко, находились дети.

«Относительно спекуляций, появившихся в социальной сети, о том, что полиция позволяет проезд микроавтобусов с людьми в с. Рэскэець Штефан-Водского райна, уточняем, что этот микроавтобус перевозил группу из 17 детей, которые ехали на футбольный матч в г. Штефан Водэ», – отмечается в сообщении для СМИ.

Напомним, что другой депутат ПДС Игорь Гросу заблокировал сегодня доступ граждан Молдовы из приднестровского региона на избирательные участки, нарушив тем самым избирательное законодательство Молдовы.

Видео: https://www.facebook.com/watch/?v=3658844344159876

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