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Газета "Кишиневские новости"

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С 1 по 8 ноября для трёх знаков зодиака открыт портал Удачи

С 1 по 8 ноября для трёх знаков зодиака открыт портал Удачи
01 ноября
14:16 2020
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Вот и пришел ноябрь – мокрый и холодный. Но представителям трёх зодиакальных созвездий всё нипочем, ведь для них Вселенная открыла портал Удачи! Что же ждет этих счастливчиков?

ОВЕН

Вот уж кто с легкостью «влетит» в портал Удачи – так это Овны. В этот период они способны будут преодолеть любые препятствия! Наступила светлая полоса в их жизни, а это значит, что можно ставить перед собой самые высокие цели и браться за самые сложные задачи. У Овнов все получится! А главное – все победы этого периода ведут к исполнению самой заветной мечты.

БЛИЗНЕЦЫ

Начиная с 1 ноября, Близнецы окажутся в более выгодном положении, чем другие знаки. Их просто накроет волной Успеха, которая вынесет одних к новому месту работы, других к выгодным перспективным проектам. Кто-то на этой волне преодолеет большие трудности, а кто-то поднимется по карьерной лестнице. Постарайтесь как можно дольше удержаться на волне Удачи!

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