Ученые Северо-Западного университета США проанализировали результаты масштабного исследования, которое проводилось в три этапа с целью выяснения взаимосвязи психологического настроя и памяти. В исследовании участвовала почти тысяча человек разного возраста.

Оказалось, что у людей, мыслящих позитивно и не подверженных унынию, ухудшение памяти, неизбежное с возрастом, наступает позже, иногда на десять лет, по сравнению с теми, кто испытывает депрессию и настроен по большей части пессимистично.

По мнению авторов исследования, в будущем эти результаты позволят проследить влияние настроя на физическое состояние человека по мере увеличения возраста, сообщает eurekalert.org.