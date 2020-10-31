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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Больше позитива – лучше память

31 октября
21:51 2020
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Ученые Северо-Западного университета США проанализировали результаты масштабного исследования, которое проводилось в три этапа с целью выяснения взаимосвязи психологического настроя и памяти. В исследовании участвовала почти тысяча человек разного возраста.

Оказалось, что у людей, мыслящих позитивно и не подверженных унынию, ухудшение памяти, неизбежное с возрастом, наступает позже, иногда на десять лет, по сравнению с теми, кто испытывает депрессию и настроен по большей части пессимистично.

По мнению авторов исследования, в будущем эти результаты позволят проследить влияние настроя на физическое состояние человека по мере увеличения возраста, сообщает eurekalert.org.

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