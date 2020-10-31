Международная группа ученых из Дании и Финляндии провела любопытный эксперимент. Компьютеру было предложено рассмотреть более ста пятидесяти тысяч фотографий, сделанных во время Второй мировой войны. Авторами снимков были двадцать три фотографа.

Оказалось, что многие из них обладали собственным ярко выраженным стилем, взглядом на построение композиции. И искусственный интеллект достаточно легко определял авторов фотографий (точность угадывания составила в том или ином случае от двадцати до семидесяти процентов, а в среднем превысила сорок процентов), сообщает naked-science.ru