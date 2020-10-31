Международный геммологический институт выдал британской фирме «Sky Diamond» сертификат на производство алмазов на основе углерода, полученного из воздуха. Это будет экологически чистое производство, потому что электроэнергия будет поступать из возобновляемых источников. Эксперты подтвердили, что «воздушные» алмазы полностью идентичны натуральным.

Традиционный метод добычи природных алмазов наносит большой вред окружающей среде. Даже для того, чтобы добыть алмаз весом всего в один карат (пятую часть грамма), приходится перелопатить тысячи тонн горных пород, израсходовать около 4000 литров воды, при этом в воздух выбрасываются свыше ста килограммов углекислого газа. При применении нового метода экологический ущерб исключается.

Пока оборудование компании способно производить двести карат алмазов в месяц, но уже в течение следующего года планируется увеличить производительность в пятикратном размере. Кроме того, фирма рассчитывает, что удастся привязать стоимость новых драгоценностей исключительно к весу и полностью исключить человеческий фактор при оценке камней. Благодаря этому камни перейдут из разряда предметов роскоши в разряд доступных украшений, пишет «The Guardian».