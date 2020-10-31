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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Собака – самое древнее домашнее животное

Собака – самое древнее домашнее животное
31 октября
16:51 2020
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Британские исследователи из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне и Оксфордского университета провели анализ ДНК останков древних собак, найденных при археологических раскопках. Исследователи пришли к выводу, что одомашнивание этих животных началось не меньше одиннадцати тысяч лет назад, а, возможно, и раньше. Все другие известные сегодня домашние животные были приручены значительно позже.

Во-первых, выяснилось, что древние собаки делились на пять разных видов, они жили в Северной и Южной Америке, Азии, Африке и Океании. Во-вторых, оказалось, что некоторые современные собаки определенных пород сохраняют частицы ДНК своих древних предков.

Кроме того, исследователи установили, что первоначально собаки, жившие в Европе, имели источниками две разные популяции, но позже одна популяция стала доминировать и вытеснила другую, сообщает ВВС.  

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