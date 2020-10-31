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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Шанхае передвинули пятиэтажное здание

В Шанхае передвинули пятиэтажное здание
31 октября
12:31 2020
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В китайском Шанхае решили спасти от сноса исторический памятник – здание школы, построенное восемьдесят пять лет назад. Технология состоит в том, что пятиэтажку поставили на мобильные опоры – их понадобилось около двух сотен – которые умеют шагать подобно тому, как это делает робот. Метод новый и разработан всего два года назад. За ходом процесса следили специальные датчики.

На переезд ушло восемнадцать дней. Здание не просто передвинули на шестьдесят два метра, но и развернули под углом в двадцать один градус. Теперь здесь планируют создать Центр защиты наследия и культурного образования. А там, где раньше стояла школа, построят очередной торгово-офисный комплекс, сообщает СNN.

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