В китайском Шанхае решили спасти от сноса исторический памятник – здание школы, построенное восемьдесят пять лет назад. Технология состоит в том, что пятиэтажку поставили на мобильные опоры – их понадобилось около двух сотен – которые умеют шагать подобно тому, как это делает робот. Метод новый и разработан всего два года назад. За ходом процесса следили специальные датчики.

На переезд ушло восемнадцать дней. Здание не просто передвинули на шестьдесят два метра, но и развернули под углом в двадцать один градус. Теперь здесь планируют создать Центр защиты наследия и культурного образования. А там, где раньше стояла школа, построят очередной торгово-офисный комплекс, сообщает СNN.