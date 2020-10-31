Участок одного из шведских инженеров облюбовали сороки. Хозяин сконструировал для них кормушку, но не простую. Она выдает птицам еду только в обмен на мусор – крышки от бутылок.

Действует кормушка в автоматическом режиме. Специальный датчик распознает, что именно принесла птица, и, если это «нужный» мусор, сорока получает свою дозу корма. Птицы, особенно молодые, очень быстро сообразили, как им прокормиться, и хорошо освоили пользование кормушкой.

Изобретатель выложил видео кормления сорок в интернет, и у него появился последователь. Один из пользователей социальных сетей сообщил, что вдохновился примером и решил научить птиц обменивать еду на мячи для гольфа, которые нередко теряются после игры, передает телеканал «Моя планета».