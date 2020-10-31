Еврокомиссия потребовала от властей Эстонии и Румынии включить в законодательство статьи, предусматривающие наказания за проявление ксенофобии и расизма, сообщает пресс-служба европейского правительства.

«Эстония не ввела в законодательство положения о криминализации особых форм разжигания ненависти, а именно публичного оправдания международных преступлений и оправдания холокоста, отрицания или признания малозначительным поведения, целью которого является разжигание насилия и ненависти», – говорится в релизе пресс-службы. Подобное обращение было отправлено и в Бухарест. На то, чтобы двум странам подготовить адекватный ответ или приступить к модернизации законодательства, Еврокомиссия отпустила два месяца.