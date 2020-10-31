Суббота, 31 октября 2020, 14:07

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Румынские и эстонские расисты должны быть наказаны

31 октября
12:16 2020
Версия для печати

Еврокомиссия потребовала от властей Эстонии и Румынии включить в законодательство статьи, предусматривающие наказания за проявление ксенофобии и расизма, сообщает пресс-служба европейского правительства.

«Эстония не ввела в законодательство положения о криминализации особых форм разжигания ненависти, а именно публичного оправдания международных преступлений и оправдания холокоста, отрицания или признания малозначительным поведения, целью которого является разжигание насилия и ненависти», – говорится в релизе пресс-службы. Подобное обращение было отправлено и в Бухарест. На то, чтобы двум странам подготовить адекватный ответ или приступить к модернизации законодательства, Еврокомиссия отпустила два месяца.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,000,00%
EUR19,85+0,02%
GBP22,00–0,02%
UAH0,600,00%
RON4,070,00%
RUB0,210,00%

Курсы валют в MDL на 31.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд