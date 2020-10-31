Министерство иностранных дел Литвы направило в посольство Белоруссии в Вильнюсе ноту протеста, причина – одностороннее закрытие границы между двумя странами, сообщает Delfi.

Минск отдал распоряжение прекратить пропуск пассажирского транспорта, мотивируя это мерами по препятствованию распространения COVID-19. «Беларусь после обеда в четверг в одностороннем порядке, не уведомив Литву и в нарушение предусмотренных в двухстороннем договоре процедур, частично закрыла границу с Литвой», – констатируется в ноте протеста. Глава службы охраны границ Рустамас Любаевас рассказал журналистам, что с пятницы пограничники с сопредельной стороны пропускают граждан своей страны в обоих направлениях, а иностранцев только в том случае, если у них есть вид на жительство в Белоруссии.