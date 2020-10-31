В Тирасполе закрыли на карантин до 9 ноября молдавский лицей с румынским языком обучения, в нем заболели COVID-19 пять учеников, библиотекарь и несколько учителей, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Почти все инфицированные госпитализированы в слободзейскую больницу. Состояние заболевших оценивается как стабильное. Им было предложено пройти лечение в Кишиневе, но они сочли, что за ними неплохо ухаживают и в Приднестровье. Исключение – директор лицея Ион Йовчев. Он оставил своих учеников и коллег, отправившись из Слободзеи в Кишинев. В социальных сетях он разместил пост, в котором говорит, что «теперь у него есть возможность поправить свое здоровье с помощью специалистов и Господа Бога».