В исследовании испанских ученых из Университета Кантабрии в Сантандере приняли участие свыше двухсот пациентов с коронавирусом и примерно столько же здоровых людей. В их крови измерили уровень витамина D. Более чем у восьмидесяти процентов больных был обнаружен дефицит этого витамина, тогда как здоровых людей из контрольной группы с его нехваткой оказалось меньше половины. При этом чаще дефицит выявляли у мужчин. Но на тяжести течения заболевания нехватка витамина не отражалась.

В связи с этим авторы исследования рекомендуют обратить особое внимание на пациентов из группы риска – людей старшего возраста и тех, кто страдает сопутствующими заболеваниями. Если у них обнаруживается дефицит витамина D, его необходимо назначать в профилактических целях, поскольку это повышает сопротивляемость организма, передает РИА «Новости».