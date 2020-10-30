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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Дефицит витамина D ведет к заражению коронавирусом

30 октября
22:41 2020
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В исследовании испанских ученых из Университета Кантабрии в Сантандере приняли участие свыше двухсот пациентов с коронавирусом и примерно столько же здоровых людей. В их крови измерили уровень витамина D. Более чем у восьмидесяти процентов больных был обнаружен дефицит этого витамина, тогда как здоровых людей из контрольной группы с его нехваткой оказалось меньше половины. При этом чаще дефицит выявляли у мужчин. Но на тяжести течения заболевания нехватка витамина не отражалась.

В связи с этим авторы исследования рекомендуют обратить особое внимание на пациентов из группы риска – людей старшего возраста и тех, кто страдает сопутствующими заболеваниями. Если у них обнаруживается дефицит витамина D, его необходимо назначать в профилактических целях, поскольку это повышает сопротивляемость организма, передает РИА «Новости».     

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