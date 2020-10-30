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Газета "Кишиневские новости"

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Комрат готов встать на защиту законно избранного президента

Комрат готов встать на защиту законно избранного президента
30 октября
13:46 2020
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Представители общественных организаций из Гагаузии сообщили о готовности внести свой вклад в обеспечение свободного и безопасного волеизъявления граждан страны в преддверии грядущих президентских выборов. Об этом они рассказали в ходе пресс-конференции, в которой приняли участие также муниципальные советники Комрата и депутат Народного собрания автономии.

«В случае малейших попыток Запада пойти по сценарию дестабилизации ситуации в Молдове представители общественных сил гагаузского народа, а также десятки тысяч их сторонников, готовы обеспечить народный щит для поддержки и защиты законно избранного президента», – заявили представители общественных организаций.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=mY_qgcaVE0M&feature=youtu.be

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