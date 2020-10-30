Журналист Валериу Реницэ требует от ЦИКа запретить электоральные встречи кандидатов в президенты со своими и с чужими сторонниками. Письмо об этом он отправил в Центральную избирательную комиссию. Свое пожелание Реницэ аргументировал тем, что «организаторов мало волнует здоровье тех, кто завтра, согласно плакатным обещаниям, должны жить лучше».

«Неизвестно насколько мы будем жить лучше, но лучше было бы, если бы мы жили. Не считал особо, но удивительное усердие в проведении встреч доказала Майя Санду. Не прекращаются ежедневные и ежечасные донесения с поля сражений о героических словесных подвигах Майи против ненавистной системы, которую она до недавнего времени успешно обслуживала и развивала в качестве чиновника, министра и премьера», – считает журналист Реницэ.

По его словам, число зараженных жителей Молдовы увеличивается, а многие страны ужесточают санитарные требования. В этих условиях необходимо запретить встречи с избирателями, независимо от того, кто из кандидатов пройдет в финал, предлагает публицист.

«Гуляющее по социальным сетям видео её (Майи Санду – прим. ред.) недавнего спора с крестьянкой, где она убеждает спорщицу надеть медицинскую маску, отнюдь не про заботу о народном здоровье. Просто, это удобный приём закрыть рот избирательнице, которая не может поверить в то, что у большого столичного чина, хорошо оплачиваемого работника Мирового банка и экс-премьера нет зарплаты (в понимании крестьянки: нет доходов, не на что жить).

Не отстаёт от Майи и её революционный спутник Ренато Усатый, которого мало кто видел в маске во время общения с избирателями. Оно и понятно. Головная боль богача – не люди. Главный источник избирательной силы Усатого не правда, а актёрские способности. А интерфейс актерства сам “фейс”, то есть лицо. Закроешь лицо, закроешь талант, путь к политическому будущему, к депутатскому креслу, так как увидеть себя в должности президента бельцкому мэру, увы, не суждено. По крайней мере, в этой жизни. Но то, что северная столица ему давно в печенке сидит, понятно», – заключил Валериу Реницэ.