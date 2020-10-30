Аудиозапись с заседания Блока ACUM, на котором Майя Санду настаивала на альянсе с ПСРМ, является неполной. Если в общественном пространстве появилась бы вся дискуссия, тогда граждане узнали бы намного больше. Об этом кандидат от Платформы DA Андрей Нэстасе заявил в рамках передачи “Puterea a Patra” на телеканале N4.

«Когда запись появилась в общественном пространстве, меня обеспокоило только то, что она не была опубликована полностью. Все узнали бы намного, намного больше», – заявил Нэстасе.

Напомним, что из записи, которую разослали в кишиневские редакции, сделанной в июне 2019 года на совместном заседании ПДС и Платформы DА, становится ясно, что Майя Санду и ПДС были теми, кто настаивал на альянсе с ПСРМ, а члены Платформы DА были против коалиции.

«Коллеги из Платформы DА, ясно, что вы не хотите ничего подписывать, я пойду и скажу это Брюсселю», – пригрозила тогда Майя Санду.

Аудио: https://www.facebook.com/telegraph.md/videos/320746342529071