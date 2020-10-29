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Газета "Кишиневские новости"

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Европа «устала» от Украины

29 октября
18:26 2020
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью «Европейской правде», признал, что в Евросоюзе несколько подустали от Украины.

По словам дипломата, это связано с тем, что Киев затягивает выполнение некоторых реформ, при этом у Брюсселя имеются проблемы и в других странах. «Не секрет, что есть такая вещь, которая называется “усталость от Украины”. Ожидания не могут длиться вечно. И поэтому начинают звучать голоса: “Смотрите, там ничего не происходит, изменений нет”. Мы, конечно, стараемся отвечать, что это не так, что изменения есть. Но и вы не можете игнорировать проблемы», – выговаривал украинским политикам литовский министр. Он рассказал, что Евросоюз также много внимания уделяет проблемам в Сирии, Ливии, Белоруссии и конфликту между Арменией и Азербайджаном.

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