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Газета "Кишиневские новости"

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Санду поделила население Молдовы на хороших и… остальных

29 октября
18:26 2020
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Кандидат в президенты от Партии «Действие и солидарность» заявила, что Республика Молдова находится в международной изоляции, и пообещала вывести родную страну из блокады, сообщает tvrmoldova.md

Политик намерена перезапустить отношения с Евросоюзом, США, Российской Федерацией, Румынией и Украиной. Санду утверждает, что сможет договориться о многомиллионых кредитах из-за рубежа. «Я гарантирую, что выведу Молдову из нынешней изоляции и приближу ее к Европейскому союзу, буду продвигать внешнюю политику на благо народа, обеспечу принятие мер для европейской интеграции. Вместе мы направим Молдову на правильный путь. Я верю в силу хороших людей. Пришло время хороших людей», – заявила Майя Санду. Надо полагать, под «хорошими людьми» она подразумевает тех, кто будет голосовать за нее. Но тогда куда она зачислила белее половины сограждан, не верящих ее обещаниям?

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