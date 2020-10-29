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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровье готовится к единому дню голосования

29 октября
18:16 2020
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С сегодняшнего дня Центризбирком левобережья Днестра прекратил прием подписных листов кандидатов в депутаты всех уровней и глав сельских администраций, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Выборы состоятся 29 ноября. На 33 мандата депутатов Верховного Совета баллотируется 49 человек. В 24 округах выборы будут безальтернативными. Наибольшая конкуренция идет за посты глав сельских и поселковых администраций. За место главы села Кузьмин Каменского района намерены побороться восемь кандидатов. Все претенденты на выборные должности централизованно будут обеспечены средствами защиты от коронавируса.

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