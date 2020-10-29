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Газета "Кишиневские новости"

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В Кишиневе отремонтируют еще три подземных перехода

В Кишиневе отремонтируют еще три подземных перехода
29 октября
18:11 2020
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Первый из них находится на пересечении улиц Дачия и Дечебал. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, который сегодня посетил столичный район Ботаника, где «столкнулся с хаосом, выходящим за рамки здравого смысла»

Учитывая неэффективность работы руководства Претуры Ботаники, Чебан распорядился об отставке Бориса Препелицэ.

«Прошу господина Препелицэ до вечера сегодняшнего дня подать заявление об отставке. До назначения нового претора его обязанности временно будет исполнять Диана Губа, которая входит в мою команду в примэрии Кишинева, являясь советником кабинета примара», – заявил Чебан.

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