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Газета "Кишиневские новости"

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Хабиб Нурмагамедов – один из самых влиятельных мусульман

29 октября
18:11 2020
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Королевский исламский центр стратегических исследований Аммана, и Центр мусульманско-христианского взаимопонимания из Джоджтауна, подготовили рейтинг 500 самых влиятельных мусульман мира, сообщает Podrobno.uz.

Список возглавил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, включен в него и муфтий, председатель Управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов. В первую пятерку также вошли король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз и высший руководитель Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи. В рейтинге «пятиста» также числятся глава Чечни Рамзан Кадыров и чемпион в смешанных единоборствах в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

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