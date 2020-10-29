Королевский исламский центр стратегических исследований Аммана, и Центр мусульманско-христианского взаимопонимания из Джоджтауна, подготовили рейтинг 500 самых влиятельных мусульман мира, сообщает Podrobno.uz.

Список возглавил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, включен в него и муфтий, председатель Управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов. В первую пятерку также вошли король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз и высший руководитель Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи. В рейтинге «пятиста» также числятся глава Чечни Рамзан Кадыров и чемпион в смешанных единоборствах в легком весе Хабиб Нурмагомедов.