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Газета "Кишиневские новости"

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За рубежом открыто больше избирательных участком, чем четыре года назад

28 октября
23:41 2020
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Чтобы каждый гражданин, имеющий право голоса, но не находящийся в стране, мог проголосовать на выборах президента Молдовы, за границей будет открыто более 130 избирательных участков. Это даст возможность молдавской диаспоре проголосовать. Об этом заявил Игорь Додон в интервью телеканалу «Россия24».

– Были инсинуации со стороны моих оппонентов, что будут фальсификации в России. Но там открыли всего 17 участков, по сравнению с более чем 30 в Италии, а всего в странах ЕС их больше 85. Но в России более 400 тыс. наших граждан, а в Европе, по последней информации, около 350 тыс., поэтому все, что касается фальсификации на избирательных участках зарубежом, это просто невозможно, – заявил Игорь Додон.

Он также отметил, что четыре года назад на зарубежных участках проголосовали порядка 140 тыс. молдавских избирателей, а в нынешнем году из-за сложной ситуации с коронавирусом во всем мире

Игорь Додон отметил, что четыре года назад на зарубежных участках проголосовали порядка 140 тыс. молдавских избирателей, а в нынешнем году, по его мнению, их будет меньше из-за сложной ситуации с коронавирусом во всем мире.

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