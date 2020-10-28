В течение прошедшего дня, 28 октября, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 59-летний мужчина из Приднестровья, 74-летняя женщина из Приднестровья, 72-летний мужчина из Приднестровья, 92-летняя женщина из Приднестровья, 82-летняя женщина из Приднестровья, 78-летний мужчина из Дондюшанского района, 81-летний мужчина из Флорештского района, 71-летний мужчина из Страшенского района, 73-летний мужчина из Страшенского района, 68-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 41-летний мужчина из Глодянского района, Женщина из Кишинева, 61-летняя женщина из района Дрокия, 74-летний мужчина из Фалештского района, 79-летний мужчина из Флорештского района, 72-летний мужчина из Вулканештского района, 77-летняя женщина из Единецкого района, 61-летняя женщина из Единецкого района. На вечер 28 октября 53816 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1729 человек умерли от инфекции.