Четверг, 29 октября 2020, 05:18

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 октября 1729 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 октября 1729 смертельных случаев
28 октября
22:21 2020
Версия для печати

В течение прошедшего дня, 28 октября, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 59-летний мужчина из Приднестровья, 74-летняя женщина из Приднестровья, 72-летний мужчина из Приднестровья, 92-летняя женщина из Приднестровья, 82-летняя женщина из Приднестровья, 78-летний мужчина из Дондюшанского района, 81-летний мужчина из Флорештского района, 71-летний мужчина из Страшенского района, 73-летний мужчина из Страшенского района, 68-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 41-летний мужчина из Глодянского района, Женщина из Кишинева, 61-летняя женщина из района Дрокия, 74-летний мужчина из Фалештского района, 79-летний мужчина из Флорештского района, 72-летний мужчина из Вулканештского района, 77-летняя женщина из Единецкого района, 61-летняя женщина из Единецкого района. На вечер 28 октября 53816 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1729 человек умерли от инфекции.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,950,00%
EUR19,91+0,03%
GBP22,01+0,01%
UAH0,600,00%
RON4,08+0,02%
RUB0,21–0,03%

Курсы валют в MDL на 29.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд