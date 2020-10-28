Игорь Додон заявил, что в Молдове нет большого протестного потенциала, а правоохранительные органы отслеживают вероятность появления в стране провокаторов. Так кандидат на пост президента прокомментировал вопрос российской журналистки о возможности организации массовых беспорядков после выборов.

«Мы не намерены выводить людей на улицы, хотя у нас есть такой потенциал. А вот у наших оппонентов его нет. Но мы не будем этого делать. Мы понимаем, что может быть внешнее влияние. Мы внимательно наблюдаем за возможностью появления провокаторов извне. Органы правопорядка следят за этим», – заявил Игорь Додон. По его словам, о возможных фальсификациях говорят его оппоненты для того, чтобы заранее оправдать свое поражение на выборах.