Она проинформировала членов правительства, что пенсии, социальные выплаты и единовременная выплата в 900 леев за октябрь были выданы почти полностью – 99%. Оставшийся 1% не выдан по объективным причинам – получатели либо в больнице, либо зарубежом. Министр напомнила, что выплату в 900 леев можно будет получить в течение всего 2021 года.

К предприятию Poșta Moldovei, которое и занимается выдачей пенсий и пособий, обратился премьер-министр Ион Кику с просьбой проконтролировать своевременную выдачу даже в тех отделениях, где работа приостанавливается из-за пандемии COVID-19.

– Это не те категории лиц, которые могут ждать выплату пенсии в следующем месяце, – заявил Кику.

На заседании правительства отмечалось, что ноябрьские пенсии и пособия будут выплачены вовремя, так как, по данным минфина, на счетах казначейства находятся 9 млрд леев.