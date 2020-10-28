Кандидат в президенты Республики Молдова от Партии «Национальное единство» Октавиан Цыку, в случае победы на выборах, намерен выдвинуть на должность премьера гражданина соседней страны.

Об этом политик заявил в ходе предвыборных дебатов на телеканале TV8. «Мы предложим Траяна Бэсеску на пост премьер-министра, чтобы была возможность добиться объединения Молдовы с Румынией. Эти процессы возьмет на себя румынское государство вместе с Европейским союзом», – полагает кандидат в президенты. Цыку считает, что бывший президент Румынии примет его предложение, так как именно по его инициативе и была создана Партия «Национальное единство». Очень неосмотрительное заявление, формирование могут признать агентом иностранного влияния со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до его закрытия.