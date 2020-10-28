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Газета "Кишиневские новости"

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У Траяна Бэсеску появился шанс стать премьер-министром Молдовы

28 октября
16:41 2020
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Кандидат в президенты Республики Молдова от Партии «Национальное единство» Октавиан Цыку, в случае победы на выборах, намерен выдвинуть на должность премьера гражданина соседней страны.

Об этом политик заявил в ходе предвыборных дебатов на телеканале TV8. «Мы предложим Траяна Бэсеску на пост премьер-министра, чтобы была возможность добиться объединения Молдовы с Румынией. Эти процессы возьмет на себя румынское государство вместе с Европейским союзом», – полагает кандидат в президенты. Цыку считает, что бывший президент Румынии примет его предложение, так как именно по его инициативе и была создана Партия «Национальное единство». Очень неосмотрительное заявление, формирование могут признать агентом иностранного влияния со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до его закрытия.      

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